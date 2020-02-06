Список лучших продуктов для снижения артериального давления огласили специалисты

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6 февраля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Женщина измеряет артериальное давление, Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали о том, какие продукты питания лучше других помогают снижать артериальное давление. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественной блогосфере.

В списке, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. гранаты;

2. семена льна;

3. сырой чеснок;

4. бананы;

5. арбузы;

6. бобы и чечевица;

7. шиповник;

8. оливковое масло;

9. овощи: шпинат, свекла и другие;

10. какао.

Прежде чем добавлять перечисленные продукты в свой рацион, страдающим гипертонией людям следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее медики назвали простой способ заподозрить у себя онконедуг без обследований. Кроме того, сообщалось, что кардиологи подсказали, как снизить давление естественным путем.