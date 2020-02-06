Список лучших продуктов для снижения артериального давления огласили специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали о том, какие продукты питания лучше других помогают снижать артериальное давление. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественной блогосфере.
В списке, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. гранаты;
2. семена льна;
3. сырой чеснок;
4. бананы;
5. арбузы;
6. бобы и чечевица;
7. шиповник;
8. оливковое масло;
9. овощи: шпинат, свекла и другие;
10. какао.
Прежде чем добавлять перечисленные продукты в свой рацион, страдающим гипертонией людям следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Ранее медики назвали простой способ заподозрить у себя онконедуг без обследований. Кроме того, сообщалось, что кардиологи подсказали, как снизить давление естественным путем.