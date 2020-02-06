Доступный для всех способ заподозрить у себя рак без обследований назвали медики

Медицинские специалисты назвали простой способ заподозрить у себя онкологический недуг без обследований. Врачи посоветовали внимательно следить за изменениями в жизнедеятельности своего организма.
Как пишет портал sib.fm, насторожиться следует в случае появления:
1. необычных узелков, уплотнений и припухлостей;
2. затяжного кашля;
3. нарушений в работе кишечника;
4. следов крови в моче;
5. новых родинок, незаживающих язвочек во рту.
Ранее кардиологи рассказали о способах снижения артериального давления без таблеток. Кроме того, сообщалось, что отечественный онколог Маргарита Бабакова обозначила главный симптом рака.