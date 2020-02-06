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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Доступный для всех способ заподозрить у себя рак без обследований назвали медики

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sib.fm

Доступный для всех способ заподозрить у себя рак без обследований назвали медики
Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты назвали простой способ заподозрить у себя онкологический недуг без обследований. Врачи посоветовали внимательно следить за изменениями в жизнедеятельности своего организма.

Как пишет портал sib.fm, насторожиться следует в случае появления:

1. необычных узелков, уплотнений и припухлостей;

2. затяжного кашля;

3. нарушений в работе кишечника;

4. следов крови в моче;

5. новых родинок, незаживающих язвочек во рту.

Ранее кардиологи рассказали о способах снижения артериального давления без таблеток. Кроме того, сообщалось, что отечественный онколог Маргарита Бабакова обозначила главный симптом рака.

 

ДЦ

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