Главный признак появления раковой опухоли в организме человека раскрыла онколог

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6 февраля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики, globallookpress.com

Резкая потеря массы тела является основным симптомом появления злокачественного новообразования в человеческом организме. Об этом рассказала Маргарита Бабакова, онколог из Свердловской области.

Специалист добавила, что каждое онкозаболевание также имеет свои собственные первичные признаки. Например, для рака груди это изменение ее формы, болезненность при прощупывании. А при меланоме наблюдаются пигментные образования.

Ранее врачи рассказали о способах профилактики инсульта головного мозга. Кроме того, сообщалось, что Андрей Каприн, главный онколог российского Минздрава, назвал привычки, которые провоцируют рак.