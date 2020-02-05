Четыре способа избежать внезапной смерти от инсульта мозга подсказали доктора

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5 февраля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты рассказали о методах профилактики инсульта головного мозга. Данная болезнь в значительном количестве случаев приводит к внезапной смерти.

Как пишет канал «Психология и здоровье человека» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят укрепить свою сердечно-сосудистую систему, необходимо:

1. держать под контролем концентрацию глюкозы и триглицеридов в крови, а также показатели артериального давления;

2. регулярно заниматься физическими упражнениями;

3. бросить курить, если имеется такая привычка, и ограничивать себя в спиртном.

4. перейти на здоровое питание: в частности, следует свести к минимуму количество соли и сахара в рационе.

Ранее Андрей Каприн, главный онколог российского Минздрава, назвал привычки, которые могут спровоцировать рак. Кроме того, сообщалось, что врачи обозначили симптомы, предупреждающие о риске развития опухоли гортани.