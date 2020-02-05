Пять возможных сигналов человеческого организма о раке гортани озвучили медики

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5 февраля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Перечислены симптомы, которые могут свидетельствовать о злокачественном новообразовании в гортани человека. Информацию по данному вопросу озвучили некоторое время назад медицинские специалисты.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что поводом для тревоги должны стать следующие сигналы организма:

1. постоянная боль в ушах;

2. охриплость голоса;

3. ощущение комка в горле;

4. болевые ощущения при приеме пищи;

5. продолжительный кашель.

Ранее эксперты обозначили три вредных пристрастия, которые убивают здоровье гипертоников. Кроме того, сообщалось, что онкологи назвали лучший способ профилактики рака легких.