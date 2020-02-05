Пять возможных сигналов человеческого организма о раке гортани озвучили медики

Перечислены симптомы, которые могут свидетельствовать о злокачественном новообразовании в гортани человека. Информацию по данному вопросу озвучили некоторое время назад медицинские специалисты.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что поводом для тревоги должны стать следующие сигналы организма:
1. постоянная боль в ушах;
2. охриплость голоса;
3. ощущение комка в горле;
4. болевые ощущения при приеме пищи;
5. продолжительный кашель.
Ранее эксперты обозначили три вредных пристрастия, которые убивают здоровье гипертоников. Кроме того, сообщалось, что онкологи назвали лучший способ профилактики рака легких.