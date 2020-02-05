Три убивающих здоровье гипертоников вредных привычки перечислили медспециалисты

Названы привычки, которые убивают здоровье людей, страдающих от артериального давления. По данному вопросу высказались некоторое время назад специалисты в области медицины.
Как отмечает один из блогеров, пишущих для «Яндекс. Дзен», гипертоникам, по мнению экспертов, следует отказаться от:
1. привычки экономить на сне – его продолжительность должна составлять не менее восьми часов;
2. привычки мало двигаться – для ослабленных сосудов это противопоказано;
3. пристрастия к соленой пище – ее нужно заменить свежими овощами и фруктами.
Ранее онкологи посоветовали лучший способ профилактики рака легких. Также сообщалось, что врачи обозначили симптомы появления злокачественной опухоли желудка.