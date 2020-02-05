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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три убивающих здоровье гипертоников вредных привычки перечислили медспециалисты

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три убивающих здоровье гипертоников вредных привычки перечислили медспециалисты
Женщина измеряет артериальное давление, M. Stolt / CHROMORANGE / globallookpress.com

Названы привычки, которые убивают здоровье людей, страдающих от артериального давления. По данному вопросу высказались некоторое время назад специалисты в области медицины.

Как отмечает один из блогеров, пишущих для «Яндекс. Дзен», гипертоникам, по мнению экспертов, следует отказаться от:

1. привычки экономить на сне – его продолжительность должна составлять не менее восьми часов;

2. привычки мало двигаться – для ослабленных сосудов это противопоказано;

3. пристрастия к соленой пище – ее нужно заменить свежими овощами и фруктами.

Ранее онкологи посоветовали лучший способ профилактики рака легких. Также сообщалось, что врачи обозначили симптомы появления злокачественной опухоли желудка.

 

ДЦ

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