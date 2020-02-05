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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Лучший способ защиты от рака легких порекомендовали зарубежные врачи-онкологи

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Лучший способ защиты от рака легких порекомендовали зарубежные врачи-онкологи
Медики, uwe umstätter / globallookpress.com

Иностранные медицинские специалисты в сфере онкологии раскрыли лучший способ защиты от рака легких. Данной теме посвящена публикация, которую разместили некоторое время назад на страницах научных СМИ.

Как пишет издание Nature, врачи посоветовали людям, желающим избежать болезни, отказаться от курения и избегать табачного дыма. Проведенное исследование продемонстрировало, что отказ от вредной привычки резко снижает количество мутаций клеток в легких.

Ранее онкологи назвали основные симптомы рака желудка. Также сообщалось, что доктора обозначили сигналы человеческого организма, по которым можно определить «тихий инсульт».

 

ДЦ

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