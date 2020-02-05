Шесть главных симптомов появления раковой опухоли в желудке раскрыли онкологи

Обозначены основные признаки появления злокачественного новообразования в желудке человека. Данные сигналы организма перечислили некоторое время назад медицинские специалисты, специализирующиеся на онкологии.
В списке симптомов болезни, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:
1. постоянная изжога;
2. необъяснимая боль и неприятные ощущения в области желудка;
3. тошнота и рвота после еды;
4. вздутие живота после приема пищи;
5. потеря аппетита;
6. проблемы со стулом.
Ранее доктора озвучили главные признаки «тихого инсульта». Также сообщалось, что кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта.