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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Шесть главных симптомов появления раковой опухоли в желудке раскрыли онкологи

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Шесть главных симптомов появления раковой опухоли в желудке раскрыли онкологи
Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены основные признаки появления злокачественного новообразования в желудке человека. Данные сигналы организма перечислили некоторое время назад медицинские специалисты, специализирующиеся на онкологии.

В списке симптомов болезни, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:

1. постоянная изжога;

2. необъяснимая боль и неприятные ощущения в области желудка;

3. тошнота и рвота после еды;

4. вздутие живота после приема пищи;

5. потеря аппетита;

6. проблемы со стулом.

Ранее доктора озвучили главные признаки «тихого инсульта». Также сообщалось, что кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта.

 

ДЦ

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