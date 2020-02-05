Шесть главных симптомов появления раковой опухоли в желудке раскрыли онкологи

//Здоровье 13+

5 февраля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены основные признаки появления злокачественного новообразования в желудке человека. Данные сигналы организма перечислили некоторое время назад медицинские специалисты, специализирующиеся на онкологии.

В списке симптомов болезни, приведенном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, фигурируют:

1. постоянная изжога;

2. необъяснимая боль и неприятные ощущения в области желудка;

3. тошнота и рвота после еды;

4. вздутие живота после приема пищи;

5. потеря аппетита;

6. проблемы со стулом.

Ранее доктора озвучили главные признаки «тихого инсульта». Также сообщалось, что кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта.