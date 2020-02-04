Восемь способов не умереть из-за инфаркта миокарда посоветовали врачи-кардиологи

Врачи-кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта миокарда. Данная болезнь входит в число самых распространенных причин смертности в мире.
Как пишет канал «Своими словами» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят сохранить здоровье своей сердечно-сосудистой системы, необходимо:
1. периодически проверять уровень холестерина и триглицеридов и принимать соответствующие меры в случае повышения данных показателей;
2. избегать табачного дыма;
3. контролировать уровень сахара в крови;
4. следить за артериальным давлением;
5. ежедневно заниматься физическими упражнениями;
6. стараться не допускать резкого набора и снижения массы тела;
7. меньше волноваться;
8. регулярно обследоваться у специалистов.
Ранее медики назвали продукты и напитки, которые убивают здоровье человека. Также сообщалось, что исследователи обнаружили новые возможные признаки рака легких.