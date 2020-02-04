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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Восемь способов не умереть из-за инфаркта миокарда посоветовали врачи-кардиологи

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Восемь способов не умереть из-за инфаркта миокарда посоветовали врачи-кардиологи
Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Врачи-кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта миокарда. Данная болезнь входит в число самых распространенных причин смертности в мире.

Как пишет канал «Своими словами» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят сохранить здоровье своей сердечно-сосудистой системы, необходимо:

1. периодически проверять уровень холестерина и триглицеридов и принимать соответствующие меры в случае повышения данных показателей;

2. избегать табачного дыма;

3. контролировать уровень сахара в крови;

4. следить за артериальным давлением;

5. ежедневно заниматься физическими упражнениями;

6. стараться не допускать резкого набора и снижения массы тела;

7. меньше волноваться;

8. регулярно обследоваться у специалистов.

Ранее медики назвали продукты и напитки, которые убивают здоровье человека. Также сообщалось, что исследователи обнаружили новые возможные признаки рака легких.

 

ДЦ

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