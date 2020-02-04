Список убивающих здоровье и провоцирующих развитие рака продуктов озвучили врачи

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4 февраля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Продукты питания с содержанием фруктозы наносят значительный вред здоровью человека и провоцируют развитие злокачественных новообразований. К соответствующему выводу в ходе своих исследований пришли медики.

Как пишет канал Pro Onko в «Яндекс. Дзен», необходимо исключить из своего рациона или свести к минимуму употребление следующих продуктов и напитков с фруктозой:

1. газировки:

2. энергетиков;

3. печенья;

4. мороженого;

5. кондитерской выпечки.

Поступающий в организм сахар способствует стремительному разрастанию раковой опухоли, отмечается в процитированной публикации.

Ранее специалисты посоветовали простой способ профилактики рака желудка и кишечника. Также сообщалось, что доктора назвали ранние признаки опухоли печени.