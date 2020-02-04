Список убивающих здоровье и провоцирующих развитие рака продуктов озвучили врачи

Продукты питания с содержанием фруктозы наносят значительный вред здоровью человека и провоцируют развитие злокачественных новообразований. К соответствующему выводу в ходе своих исследований пришли медики.
Как пишет канал Pro Onko в «Яндекс. Дзен», необходимо исключить из своего рациона или свести к минимуму употребление следующих продуктов и напитков с фруктозой:
1. газировки:
2. энергетиков;
3. печенья;
4. мороженого;
5. кондитерской выпечки.
Поступающий в организм сахар способствует стремительному разрастанию раковой опухоли, отмечается в процитированной публикации.
Ранее специалисты посоветовали простой способ профилактики рака желудка и кишечника. Также сообщалось, что доктора назвали ранние признаки опухоли печени.