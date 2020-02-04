Простой метод защиты от опухолей желудка и кишечника подсказали медспециалисты

//Здоровье 13+

4 февраля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Интерфакс-Запад»

Медик, Holger Hollemann / globallookpress.com

Медицинские специалисты, работающие в Белоруссии, посоветовали простой способ предотвращения рака желудка и кишечника. Данной теме посвящена заметка, размещенная некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Как информирует «Интерфакс-Запад», врачи рекомендовали изменить рацион питания. В частности, необходимо свести к минимуму употребление мясных жиров и увеличить количество овощей и фруктов – их суточная норма должна составлять от 800 до 1200 граммов.

Ранее доктора обозначили первые признаки злокачественного новообразования печени. Также сообщалось, что отечественный онколог Андрей Пылев рассказал об основных симптомах развития рака.