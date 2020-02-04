Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Простой метод защиты от опухолей желудка и кишечника подсказали медспециалисты

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Интерфакс-Запад»

Простой метод защиты от опухолей желудка и кишечника подсказали медспециалисты
Медик, Holger Hollemann / globallookpress.com

Медицинские специалисты, работающие в Белоруссии, посоветовали простой способ предотвращения рака желудка и кишечника. Данной теме посвящена заметка, размещенная некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Как информирует «Интерфакс-Запад», врачи рекомендовали изменить рацион питания. В частности, необходимо свести к минимуму употребление мясных жиров и увеличить количество овощей и фруктов – их суточная норма должна составлять от 800 до 1200 граммов.

Ранее доктора обозначили первые признаки злокачественного новообразования печени. Также сообщалось, что отечественный онколог Андрей Пылев рассказал об основных симптомах развития рака.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Эксперт Дмитрий Скворцов рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан