Четыре сигнала организма о появлении раковой опухоли печени перечислили онкологи

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4 февраля 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Домашний очаг»

Пациент на приеме у врача, Andreas Arnold / globallookpress.com

Специалисты в сфере онкологии рассказали, какие ранние симптомы свидетельствуют о появлении злокачественного новообразования печени. За последние тридцать лет относительный риск этого заболевания удвоился, говорится в материале, размещенном в российском интернет-сегменте.

Список первых симптомов онкологического недуга, опубликованный изданием «Домашний очаг», включает в себя:

1. необычные болевые ощущения в области живота;

2. необъяснимую потерю веса;

3. быстрое насыщение во время приема пищи;

4. пожелтение кожи и белков глаз.

Ранее главные признаки развития рака раскрыл отечественный онколог Андрей Пылев. Также сообщалось, что медики поведали о предвестниках инсульта.