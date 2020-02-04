Четыре сигнала организма о появлении раковой опухоли печени перечислили онкологи

Специалисты в сфере онкологии рассказали, какие ранние симптомы свидетельствуют о появлении злокачественного новообразования печени. За последние тридцать лет относительный риск этого заболевания удвоился, говорится в материале, размещенном в российском интернет-сегменте.
Список первых симптомов онкологического недуга, опубликованный изданием «Домашний очаг», включает в себя:
1. необычные болевые ощущения в области живота;
2. необъяснимую потерю веса;
3. быстрое насыщение во время приема пищи;
4. пожелтение кожи и белков глаз.
Ранее главные признаки развития рака раскрыл отечественный онколог Андрей Пылев. Также сообщалось, что медики поведали о предвестниках инсульта.