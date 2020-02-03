Три предвестника угрожающего смертью инсульта головного мозга озвучили медики

Специалисты в области медицины рассказали, какие симптомы предшествуют геморрагическому инсульту головного мозга. Согласно данным статистики, риск летального исхода при возникновении данного вида инсульта составляет от 60 до 90%.
Как предупреждает канал «Психология и здоровье человека» в «Яндекс. Дзен», поводом для срочного обращения к врачам должны стать следующие сигналы организма:
1. очень сильная, внезапная головная боль, сопровождающаяся рвотой;
2. судороги;
3. помутнение сознания.
Ранее доктора назвали очевидные признаки рака щитовидной железы. Кроме того, сообщалось, что эксперты поведали о том, как не скончаться от «зимнего инсульта».