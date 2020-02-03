Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три предвестника угрожающего смертью инсульта головного мозга озвучили медики

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три предвестника угрожающего смертью инсульта головного мозга озвучили медики
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие симптомы предшествуют геморрагическому инсульту головного мозга. Согласно данным статистики, риск летального исхода при возникновении данного вида инсульта составляет от 60 до 90%.

Как предупреждает канал «Психология и здоровье человека» в «Яндекс. Дзен», поводом для срочного обращения к врачам должны стать следующие сигналы организма:

1. очень сильная, внезапная головная боль, сопровождающаяся рвотой;

2. судороги;

3. помутнение сознания.

Ранее доктора назвали очевидные признаки рака щитовидной железы. Кроме того, сообщалось, что эксперты поведали о том, как не скончаться от «зимнего инсульта».

 

ДЦ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…