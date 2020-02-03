Три предвестника угрожающего смертью инсульта головного мозга озвучили медики

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3 февраля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, какие симптомы предшествуют геморрагическому инсульту головного мозга. Согласно данным статистики, риск летального исхода при возникновении данного вида инсульта составляет от 60 до 90%.

Как предупреждает канал «Психология и здоровье человека» в «Яндекс. Дзен», поводом для срочного обращения к врачам должны стать следующие сигналы организма:

1. очень сильная, внезапная головная боль, сопровождающаяся рвотой;

2. судороги;

3. помутнение сознания.

Ранее доктора назвали очевидные признаки рака щитовидной железы. Кроме того, сообщалось, что эксперты поведали о том, как не скончаться от «зимнего инсульта».