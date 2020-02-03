Пять явных сигналов организма человека о раке щитовидной железы назвали доктора

Обозначены очевидные симптомы развития злокачественной опухоли щитовидной железы. Данной информацией поделились некоторое время назад медики.
Список признаков онконедуга, представленный на канале «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. шишки на шее;
2. постоянную охриплость;
3. проблемы с глотанием пищи;
4. сильные болевые ощущения в передней части шеи;
5. затрудненное дыхание.
Если наблюдаются перечисленные сигналы организма, необходимо незамедлительно пройти обследование.
Ранее специалисты рассказали, как не умереть от «зимнего инсульта». Также сообщалось, что врачи назвали симптомы рака головного мозга.