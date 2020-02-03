Пять явных сигналов организма человека о раке щитовидной железы назвали доктора

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3 февраля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Обозначены очевидные симптомы развития злокачественной опухоли щитовидной железы. Данной информацией поделились некоторое время назад медики.

Список признаков онконедуга, представленный на канале «ОкейДок» в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. шишки на шее;

2. постоянную охриплость;

3. проблемы с глотанием пищи;

4. сильные болевые ощущения в передней части шеи;

5. затрудненное дыхание.

Если наблюдаются перечисленные сигналы организма, необходимо незамедлительно пройти обследование.

Ранее специалисты рассказали, как не умереть от «зимнего инсульта». Также сообщалось, что врачи назвали симптомы рака головного мозга.