Список первых признаков ракового поражения головного мозга озвучили онкологи

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3 февраля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Перечислены ранние признаки, указывающие на поражение раковой опухолью головного мозга человека. Информацию по данному вопросу озвучили некоторое время назад врачи-онкологи.

Список проявлений болезни, представленный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. постоянную головную боль, которая не снимается обычными лекарственными препаратами;

2. тошноту и рвоту;

3. когнитивные изменения;

4. судороги и конвульсии.

Наличие подобных сигналов организма должно стать поводом для безотлагательного обращения к специалистам.

Ранее кардиологи назвали кашу, которая лучше других подходит для нормализации артериального давления и оздоровления сердца. Кроме того, сообщалось, что врачи обозначили первые признаки рака желудка.