Список первых признаков ракового поражения головного мозга озвучили онкологи

Перечислены ранние признаки, указывающие на поражение раковой опухолью головного мозга человека. Информацию по данному вопросу озвучили некоторое время назад врачи-онкологи.
Список проявлений болезни, представленный на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», включает в себя:
1. постоянную головную боль, которая не снимается обычными лекарственными препаратами;
2. тошноту и рвоту;
3. когнитивные изменения;
4. судороги и конвульсии.
Наличие подобных сигналов организма должно стать поводом для безотлагательного обращения к специалистам.
Ранее кардиологи назвали кашу, которая лучше других подходит для нормализации артериального давления и оздоровления сердца. Кроме того, сообщалось, что врачи обозначили первые признаки рака желудка.