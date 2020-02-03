Четыре ранних симптома образования раковой опухоли в желудке перечислили врачи

Специалисты в сфере медицины поведали о ранних сигналах человеческого организма, которые указывают на появление злокачественного новообразования в желудке. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад на страницах российских СМИ.
В списке признаков онкологического заболевания, приведенном изданием «Наша версия», в частности, фигурируют:
1. постоянная изжога;
2. беспричинная тошнота;
3. вздутие живота после каждого приема пищи;
4. быстрое насыщение во время еды.
При наличии данных симптомов следует безотлагательно пройти медицинское обследование.
Ранее доктора обозначили шесть первых признаков сахарного диабета. Также сообщалось, что врачи рассказали, как избежать рака.