Четыре ранних симптома образования раковой опухоли в желудке перечислили врачи

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3 февраля 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Наша версия»

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины поведали о ранних сигналах человеческого организма, которые указывают на появление злокачественного новообразования в желудке. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад на страницах российских СМИ.

В списке признаков онкологического заболевания, приведенном изданием «Наша версия», в частности, фигурируют:

1. постоянная изжога;

2. беспричинная тошнота;

3. вздутие живота после каждого приема пищи;

4. быстрое насыщение во время еды.

При наличии данных симптомов следует безотлагательно пройти медицинское обследование.

Ранее доктора обозначили шесть первых признаков сахарного диабета. Также сообщалось, что врачи рассказали, как избежать рака.