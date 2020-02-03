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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Четыре ранних симптома образования раковой опухоли в желудке перечислили врачи

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Наша версия»

Четыре ранних симптома образования раковой опухоли в желудке перечислили врачи
Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины поведали о ранних сигналах человеческого организма, которые указывают на появление злокачественного новообразования в желудке. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад на страницах российских СМИ.

В списке признаков онкологического заболевания, приведенном изданием «Наша версия», в частности, фигурируют:

1. постоянная изжога;

2. беспричинная тошнота;

3. вздутие живота после каждого приема пищи;

4. быстрое насыщение во время еды.

При наличии данных симптомов следует безотлагательно пройти медицинское обследование.

Ранее доктора обозначили шесть первых признаков сахарного диабета. Также сообщалось, что врачи рассказали, как избежать рака.

 

ДЦ

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