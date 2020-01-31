Шесть ранних сигналов организма человека о сахарном диабете раскрыли специалисты

//Здоровье 13+

31 января 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Наша версия»

Пациент на приеме у врача, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали о ранних симптомах сахарного диабета. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественной прессы.

В списке первых признаков опасной болезни, приведенном изданием «Наша версия», присутствуют:

1. упадок сил на фоне сильного аппетита;

2. хроническая усталость;

3. ощущение сухости во рту;

4. постоянная жажда;

5. учащенное мочеиспускание;

6. плохое заживление ран.

Наличие данных сигналов организма должно стать поводом для визита к врачу.

Ранее сообщалось, что медики дали советы, касающиеся профилактики онкологии, и обозначили игнорируемые людьми симптомы инсульта головного мозга.