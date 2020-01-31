Шесть ранних сигналов организма человека о сахарном диабете раскрыли специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали о ранних симптомах сахарного диабета. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественной прессы.
В списке первых признаков опасной болезни, приведенном изданием «Наша версия», присутствуют:
1. упадок сил на фоне сильного аппетита;
2. хроническая усталость;
3. ощущение сухости во рту;
4. постоянная жажда;
5. учащенное мочеиспускание;
6. плохое заживление ран.
Наличие данных сигналов организма должно стать поводом для визита к врачу.
Ранее сообщалось, что медики дали советы, касающиеся профилактики онкологии, и обозначили игнорируемые людьми симптомы инсульта головного мозга.