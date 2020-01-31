Четыре простых совета по защите от рака озвучили отечественные врачи-онкологи

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31 января 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики, Jörg Horstmann / globallookpress.com

Российские специалисты в области онкологии озвучили простые советы по защите от рака. Данные рекомендации содержатся в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, желающим избежать смертельно опасного недуга, следует:

1. отказаться от курения – обычного и пассивного;

2. пить алкоголь в малых дозах и только по праздникам;

3. как можно больше двигаться: ходить пешком в тех случаях, когда можно обойтись без поездки на автомобиле или общественном транспорте, не пользоваться лифтом;

4. ограничить количество употребляемого сахара.

Ранее в сети назвали симптомы инсульта, которые игнорируют люди. Также сообщалось, что врачи обозначили первые признаки рака кишечника.