Четыре простых совета по защите от рака озвучили отечественные врачи-онкологи

Российские специалисты в области онкологии озвучили простые советы по защите от рака. Данные рекомендации содержатся в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, желающим избежать смертельно опасного недуга, следует:
1. отказаться от курения – обычного и пассивного;
2. пить алкоголь в малых дозах и только по праздникам;
3. как можно больше двигаться: ходить пешком в тех случаях, когда можно обойтись без поездки на автомобиле или общественном транспорте, не пользоваться лифтом;
4. ограничить количество употребляемого сахара.
Ранее в сети назвали симптомы инсульта, которые игнорируют люди. Также сообщалось, что врачи обозначили первые признаки рака кишечника.