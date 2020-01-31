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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три первых симптома появления раковой опухоли в кишечнике перечислили врачи

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Три первых симптома появления раковой опухоли в кишечнике перечислили врачи
Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Названы ранние сигналы человеческого организма об образовании злокачественной опухоли в кишечнике. Данные признаки перечислили медики, отмечается в материале, выложенном на страницах британских интернет-СМИ.

Список симптомов недуга, опубликованный изданием Express, включает в себя:

1. постоянный дискомфорт в животе и его вздутие;

2. хроническую усталость;

3. непроизвольную потерю веса.

В случае наличия данных проявлений необходимо незамедлительно обратиться к специалистам.

Ранее медики из США обозначили сердечный симптом, говорящий об угрозе развития рака. Также сообщалось, что в сети озвучили советы по профилактике онкологических недугов.

 

ДЦ

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