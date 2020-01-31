Три первых симптома появления раковой опухоли в кишечнике перечислили врачи

Названы ранние сигналы человеческого организма об образовании злокачественной опухоли в кишечнике. Данные признаки перечислили медики, отмечается в материале, выложенном на страницах британских интернет-СМИ.
Список симптомов недуга, опубликованный изданием Express, включает в себя:
1. постоянный дискомфорт в животе и его вздутие;
2. хроническую усталость;
3. непроизвольную потерю веса.
В случае наличия данных проявлений необходимо незамедлительно обратиться к специалистам.
Ранее медики из США обозначили сердечный симптом, говорящий об угрозе развития рака. Также сообщалось, что в сети озвучили советы по профилактике онкологических недугов.