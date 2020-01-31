Американские медики назвали предупреждающий о риске онкологии сердечный симптом

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31 января 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи, globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения, работающие в Соединенных Штатах, назвали сердечный симптом, который сигнализирует о риске онкологического заболевания. Это микрососудистая эндотелиальная дисфункция, говорится в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.

Связь между обозначенным состоянием, которое проявляет себя болевыми ощущениями в груди, и раком была обнаружена в ходе исследования, охватившем более 480 пациентов, информирует Medicalxpress.

Ранее Алексей Мокроносов, отечественный онколог, подсказал доступные для всех способы профилактики рака. Кроме того, сообщалось, что врачи озвучили симптомы «тихой» пневмонии.