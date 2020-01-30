Шесть сигналов человеческого организма о «тихой» пневмонии перечислили доктора

Специалисты в сфере здравоохранения раскрыли симптомы «тихой» пневмонии. Воспаление легких в значительном количестве случаев маскируется под ОРВИ, говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.
Список симптомов болезни, представленный на ресурсе goodhouse.ru, включает в себя:
1. учащенный пульс;
2. болевые ощущения в области груди;
3. изматывающий кашель с мокротой;
4. мокроту с кровяными выделениями;
5. озноб:
6. проблемы с дыханием.
Ранее врачи назвали первые признаки рака пищевода. Кроме того, сообщалось, что китайские медики поведали о начальных симптомах смертельного коронавируса.