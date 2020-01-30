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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Шесть сигналов человеческого организма о «тихой» пневмонии перечислили доктора

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: goodhouse.ru

Шесть сигналов человеческого организма о «тихой» пневмонии перечислили доктора
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Специалисты в сфере здравоохранения раскрыли симптомы «тихой» пневмонии. Воспаление легких в значительном количестве случаев маскируется под ОРВИ, говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Список симптомов болезни, представленный на ресурсе goodhouse.ru, включает в себя:

1. учащенный пульс;

2. болевые ощущения в области груди;

3. изматывающий кашель с мокротой;

4. мокроту с кровяными выделениями;

5. озноб:

6. проблемы с дыханием.

Ранее врачи назвали первые признаки рака пищевода. Кроме того, сообщалось, что китайские медики поведали о начальных симптомах смертельного коронавируса.

 

ДЦ

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