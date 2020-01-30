Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Первые симптомы заражения смертельным коронавирусом раскрыли китайские медики

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Первые симптомы заражения смертельным коронавирусом раскрыли китайские медики
Китайские медики, globallookpress.com

Медицинские специалисты из Китая обозначили ранние признаки заражения смертельным коронавирусом, возникшим некоторое время назад на территории страны. Данной теме посвящен материал, размещенный в российской блогосфере.

Канал «Здоровье 2.0» в «Яндекс. Дзен» пишет, что у заболевших наблюдаются следующие первые симптомы:

1. интоксикация с последующей тошнотой и рвотой;

2. пищеварительные расстройства;

3. жидкий стул.

Кроме того, в некоторых случаях на ранней стадии развития недуга фиксируются кашель и высокая температура.

Ранее французские исследователи назвали возможный признак скорой кончины, который появляется на лице. Также сообщалось, что кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта миокарда.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Вооруженные силы Украины устроили в ночь на прошлую субботу, 25 января, «экстраординарный обстрел» Донецка. Об этом рассказала побывавшая в городе киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующий материал разместили на страницах китайской интернет-прессы.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Кузьмина поделилась с поклонниками не очень приятными новостями. Девушка показала документ, в котором говорится, что мать…

//новости ан