Первые симптомы заражения смертельным коронавирусом раскрыли китайские медики

Медицинские специалисты из Китая обозначили ранние признаки заражения смертельным коронавирусом, возникшим некоторое время назад на территории страны. Данной теме посвящен материал, размещенный в российской блогосфере.
Канал «Здоровье 2.0» в «Яндекс. Дзен» пишет, что у заболевших наблюдаются следующие первые симптомы:
1. интоксикация с последующей тошнотой и рвотой;
2. пищеварительные расстройства;
3. жидкий стул.
Кроме того, в некоторых случаях на ранней стадии развития недуга фиксируются кашель и высокая температура.
Ранее французские исследователи назвали возможный признак скорой кончины, который появляется на лице. Также сообщалось, что кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта миокарда.