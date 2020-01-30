Первые симптомы заражения смертельным коронавирусом раскрыли китайские медики

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30 января 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Китайские медики, globallookpress.com

Медицинские специалисты из Китая обозначили ранние признаки заражения смертельным коронавирусом, возникшим некоторое время назад на территории страны. Данной теме посвящен материал, размещенный в российской блогосфере.

Канал «Здоровье 2.0» в «Яндекс. Дзен» пишет, что у заболевших наблюдаются следующие первые симптомы:

1. интоксикация с последующей тошнотой и рвотой;

2. пищеварительные расстройства;

3. жидкий стул.

Кроме того, в некоторых случаях на ранней стадии развития недуга фиксируются кашель и высокая температура.

Ранее французские исследователи назвали возможный признак скорой кончины, который появляется на лице. Также сообщалось, что кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта миокарда.