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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Пять способов не умереть от инфаркта миокарда порекомендовали врачи-кардиологи

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять способов не умереть от инфаркта миокарда порекомендовали врачи-кардиологи
Пациент на приеме у кардиолога, Jochen Tack / globallookpress.com

Перечислены способы предотвращения инфаркта миокарда, который в значительном количестве случаев приводит к летальному исходу. Соответствующие рекомендации дали некоторое время назад специалисты в сфере кардиологии.

Как отмечает канал «Я здоров» в «Яндекс. Дзен», чтобы избежать болезни, необходимо предпринять следующие действия:

1. отказаться от курения и спиртного;

2. внести изменения в ежедневный рацион – включить в него овощи и фрукты, пить меньше крепкого кофе;

3. избегать негативных эмоций и стресса;

4. в случае наличия лишних килограммов избавиться от них, при этом похудение должно быть плавным;

5. регулярно заниматься физическими упражнениями – желательны дозированные кардиологические нагрузки.

Ранее онкологи назвали первые симптомы рака желудка. Кроме того, сообщалось, что специалисты рассказали, какие продукты убивают здоровье поджелудочной железы.

 

ДЦ

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