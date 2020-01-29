Пять способов не умереть от инфаркта миокарда порекомендовали врачи-кардиологи

Перечислены способы предотвращения инфаркта миокарда, который в значительном количестве случаев приводит к летальному исходу. Соответствующие рекомендации дали некоторое время назад специалисты в сфере кардиологии.
Как отмечает канал «Я здоров» в «Яндекс. Дзен», чтобы избежать болезни, необходимо предпринять следующие действия:
1. отказаться от курения и спиртного;
2. внести изменения в ежедневный рацион – включить в него овощи и фрукты, пить меньше крепкого кофе;
3. избегать негативных эмоций и стресса;
4. в случае наличия лишних килограммов избавиться от них, при этом похудение должно быть плавным;
5. регулярно заниматься физическими упражнениями – желательны дозированные кардиологические нагрузки.
Ранее онкологи назвали первые симптомы рака желудка. Кроме того, сообщалось, что специалисты рассказали, какие продукты убивают здоровье поджелудочной железы.