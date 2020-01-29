Четыре главных симптома рака желудка на ранней стадии болезни назвали онкологи

Перечислены основные ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие о развитии злокачественного новообразования в желудке. По данному вопросу высказались врачи-онкологи.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать:
1. дискомфорт и болевые ощущения в верхней части живота;
2. беспричинная резкая потеря аппетита;
3. появление непереносимости пищи, которая человеку всегда нравилась;
4. нарушения пищеварения: отрыжка, изжога, тошнота.
Ранее специалисты рассказали, какие продукты питания убивают поджелудочную железу. Также сообщалось, что в интернете назвали правила профилактики рака.