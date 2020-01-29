Четыре главных симптома рака желудка на ранней стадии болезни назвали онкологи

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29 января 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jiri Hubatka / globallookpress.com

Перечислены основные ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие о развитии злокачественного новообразования в желудке. По данному вопросу высказались врачи-онкологи.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать:

1. дискомфорт и болевые ощущения в верхней части живота;

2. беспричинная резкая потеря аппетита;

3. появление непереносимости пищи, которая человеку всегда нравилась;

4. нарушения пищеварения: отрыжка, изжога, тошнота.

Ранее специалисты рассказали, какие продукты питания убивают поджелудочную железу. Также сообщалось, что в интернете назвали правила профилактики рака.