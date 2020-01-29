Названы десять «золотых правил» защиты от появления раковых опухолей в организме

Обозначены десять разработанных специалистами «золотых правил» защиты от появления злокачественных новообразований в человеческом организме. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет MedikForum.ru, в целях профилактики рака необходимо:
1. отказаться от курения – обычного и пассивного;
2. избегать лишнего веса;
3. ежедневно заниматься физическими упражнениями;
4. есть как можно больше овощей и фруктов;
5. не употреблять мясо и колбасу, которые подверглись значительной обработке;
6. ограничивать себя в спиртном;
7. защищаться от солнца;
8. защищаться от канцерогенов;
9. делать прививки от гепатита В и вируса папилломы человека;
10. регулярно проходить медосмотры.
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