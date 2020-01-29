Названы десять «золотых правил» защиты от появления раковых опухолей в организме

//Здоровье 13+

29 января 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены десять разработанных специалистами «золотых правил» защиты от появления злокачественных новообразований в человеческом организме. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет MedikForum.ru, в целях профилактики рака необходимо:

1. отказаться от курения – обычного и пассивного;

2. избегать лишнего веса;

3. ежедневно заниматься физическими упражнениями;

4. есть как можно больше овощей и фруктов;

5. не употреблять мясо и колбасу, которые подверглись значительной обработке;

6. ограничивать себя в спиртном;

7. защищаться от солнца;

8. защищаться от канцерогенов;

9. делать прививки от гепатита В и вируса папилломы человека;

10. регулярно проходить медосмотры.

Ранее врачи перечислили симптомы заражения новым китайским коронавирусом и назвали два пути передачи смертельно опасного недуга.