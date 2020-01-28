Два пути заражения новым смертельным коронавирусом раскрыли китайские медики

Китайские специалисты в области медицины рассказали, как передается новый коронавирус, представляющий смертельную опасность для заразившегося им человека. Данной теме посвящена заметка, появившаяся на страницах отечественных СМИ.
Как информирует издание «Русская весна», в Госкомитете по здравоохранению Китая поведали, что болезнь передается в основном воздушно-капельным путем. Кроме того, заражение может произойти, если потереть глаза руками, на которые попал вирус.
Ранее было озвучено место Российской Федерации в рейтинге риска занесения коронавируса. Также сообщалось, что в СМИ опровергли распространенные ложные утверждения об этом недуге.