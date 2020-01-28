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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Стало известно место России в рейтинге риска занесения китайского коронавируса

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно место России в рейтинге риска занесения китайского коронавируса
Китайский медик, Xiao Yijiu / globallookpress.com

Стало известно, какие страны больше всего рискуют столкнуться со вспышкой возникшего в КНР коронавируса, представляющего смертельную опасность для человека. Соответствующий рейтинг опубликовал Telegram-канал «Китайская угроза».

На первом месте в рейтинге расположился Таиланд, на втором – Япония, на третьем – Тайвань. Россия на пятнадцатой строчке. Согласно официальным сведениям, на данный момент в РФ нет заболевших коронавирусом.

Ранее в интернете распространили конспирологическую версию о том, что новый вирус могли запустить с целью «зачистки» населения Земли.

Также сообщалось, что на страницах отечественных СМИ появился материал, в котором разоблачаются мифы о болезни.

 

ДЦ

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