Стало известно место России в рейтинге риска занесения китайского коронавируса

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28 января 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский медик, Xiao Yijiu / globallookpress.com

Стало известно, какие страны больше всего рискуют столкнуться со вспышкой возникшего в КНР коронавируса, представляющего смертельную опасность для человека. Соответствующий рейтинг опубликовал Telegram-канал «Китайская угроза».

На первом месте в рейтинге расположился Таиланд, на втором – Япония, на третьем – Тайвань. Россия на пятнадцатой строчке. Согласно официальным сведениям, на данный момент в РФ нет заболевших коронавирусом.

Ранее в интернете распространили конспирологическую версию о том, что новый вирус могли запустить с целью «зачистки» населения Земли.

Также сообщалось, что на страницах отечественных СМИ появился материал, в котором разоблачаются мифы о болезни.