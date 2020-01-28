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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Пять мифов о китайском коронавирусе. Как спастись от новой смертельной болезни?

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Пять мифов о китайском коронавирусе. Как спастись от новой смертельной болезни?
Жители Пекина, Zhang Yuwei / globallookpress.com

В СМИ разоблачили ложные утверждения, касающиеся распространения китайского смертельного коронавируса и способов профилактики и лечения этой болезни. Соответствующий материал появился на страницах отечественной прессы.

В список мифов о коронавирусе, составленный изданием kp.ru, в частности, попали следующие «факты»:

1. недуг можно подхватить, получив посылку из КНР – сведений о том, что вирус передается через предметы, в настоящий момент нет;

2. от коронавируса защищает прививка от гриппа – специалисты это не подтверждают;

3. спастись от болезни помогут иммуномодуляторы – убедительных доказательств пользы данных препаратов нет;

4. в случае заражения следует принимать противовирусные – свидетельства эффективности подобной терапии отсутствуют;

5. у всех, кто заболел, развивается пневмония с высоким риском летального исхода – данное осложнение появляется примерно у 17% заразившихся.

Также в процитированном материале даются советы по выявлению коронавируса. Если посещавший Китай или контактировавший с жителями этой страны человек в течение последующих двух недель почувствовал симптомы простуды, обязательно необходимо обратиться к медикам.

После госпитализации у пациента возьмут анализы, которые отправят в Роспотребнадзор. Его специалисты с помощью специальных тестов определят наличие или отсутствие коронавируса.

Читайте все последние новости о вспышке смертельно опасной болезни на сайте АН.

 

ДЦ

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