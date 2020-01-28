Смертельный китайский коронавирус запустили, чтобы «зачистить» население Земли?

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28 января 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник медицинской лаборатории, Katerina Sulova / globallookpress.com

Представляющий смертельную опасность для человека китайский коронавирус могли запустить, чтобы «зачистить» население Земли. Такое предположение озвучил автор YouTube-канала «Сугубо ТоТ».

Видеоблогер привел неподтвержденные данные о том, что все умершие от нового недуга старше пятидесяти лет. «Не значит ли это, что вспышка болезни является своеобразной “чисткой”?» – задался вопросом автор ролика. Согласно его версии, коронавирус мог стать инструментом в руках неизвестных сил, которые решили сократить численность людей старшего возраста.

Ранее в интернете появилась информация о том, что вирус мог «сбежать» из лаборатории, расположенной на территории китайского города Ухань.

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