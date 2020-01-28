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28 января 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

китайские врачи, Xiao Yijiu/XinHua

В сети на днях появилась информация о том, что коронавирус, стремительно распространяющийся по миру, мог "сбежать" из лаборатории. Не исключено, что власти Китая сами виноваты в случившемся.

Два года назад в Ухани был открыт институт вирусологии, в котором якобы находится биолого-химическая лаборатория. На возведение центра было выделено более 40 миллионов долларов. Наивысший уровень безопасности, присвоенный этому институту, говорит о том, что там проводят исследовании самых опасных микроорганизмов. В частности, в лаборатории изучают коронавирусы, так как идея создания центра возникла после вспышки атипичной пневмонии в начале 2000-х.

Предполагается, что система безопасности на данном объекте работает по высшему разряду, но нельзя исключать вариант диверсии. Кроме того, место и время для нее выбрано идеально – дело в том, что Ухань является центром Китая и крупным транспортным узлом, а распространение вируса началось перед китайским новым годом.

Биолог Ричард Эрбрайт в свою очередь отметил, что есть и другой вариант развития событий. Исследователи в Китае в качестве подопытных животных используют обезьян. Они могли сбежать из лабораторий и заразить людей.