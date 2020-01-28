Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В турецкой Каппадокии с подозрением на коронавирус госпитализировали 12 человек

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В турецкой Каппадокии с подозрением на коронавирус госпитализировали 12 человек
Каппадокия, pixabay.com
Губернатор турецкой провинции Аксарай Али Манты сообщил, что десять китайских туристов, совершавших поездку по Каппадокии, и двое жителей Турции, госпитализированы с подозрением на коронавирус.
 
Подчеркивается, что симптомы пневмонии, вызванной коронавирусом, проявились у одного из туристов, но в качестве меры предосторожности медики приняли решение изолировать еще 9 человек, которые ранее находились с ним в контакте, а также экскурсионного гида и шофера туристического автобуса.
 
У всех пациентов взяли анализы и направили их в министерство здравоохранения Турции. В ближайшее время они будут находиться в особом инфекционном отделении местной больницы.
ЕТ

//картина дня

В мире

Эксперт оценил слова госсекретаря США о

Эксперт оценил слова госсекретаря США о "беспощадных действиях" России в Сирии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов во вторник оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее обвинил Россию в "беспощадных" действиях в Сирии.

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" во вторник, 28 января, впервые официально прокомментировали трагическую гибель легендарного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…