В турецкой Каппадокии с подозрением на коронавирус госпитализировали 12 человек

Губернатор турецкой провинции Аксарай Али Манты сообщил, что десять китайских туристов, совершавших поездку по Каппадокии, и двое жителей Турции, госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Подчеркивается, что симптомы пневмонии, вызванной коронавирусом, проявились у одного из туристов, но в качестве меры предосторожности медики приняли решение изолировать еще 9 человек, которые ранее находились с ним в контакте, а также экскурсионного гида и шофера туристического автобуса.