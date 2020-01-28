В Китае рассказали, за какое время можно излечиться от опасного коронавируса

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28 января 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

анализ, pixabay.com

Член экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван в рамках брифинга рассказал, за какое время пациент способен излечиться от опасного коронавируса.

Уточняется, что люди легкими симптомами восстанавливаются в течение недели, а вот пациентам с более серьезными проявлениями болезни требуются примерно две недели.

Подчеркивается также, что врачи имеют право выписать гражданина из больницы лишь после того, как уйдут абсолютно все клинические симптомы болезни, станет нормальной температура, а анализ на вирусную нуклеиновую кислоту покажет отрицательный результат два раза подряд.