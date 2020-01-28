Коронавирус распространяется по миру: болезнь нашли у жителя Германии

В Германии зафиксирован первый случай заражения опасным коронавирусом из Китая. Согласно последней информации осведомленных источников, заболевание было выявлено у жителя города Штарнберг.
В Минздраве федеральной земли Бавария уточнили, что в настоящий момент, по данным инфекционного подразделения Task Force Infektiologie при земельном ведомстве по здравоохранению и продовольственной безопасности, человек находится в клинически хорошем состоянии. Его изолировали. За пациентом постоянно наблюдают врачи.
В настоящий момент специалисты устанавливают, с кем в последнее время контактировал зараженный человек.