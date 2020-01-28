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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Коронавирус распространяется по миру: болезнь нашли у жителя Германии

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Коронавирус распространяется по миру: болезнь нашли у жителя Германии
флаг Германии, pixabay.com

В Германии зафиксирован первый случай заражения опасным коронавирусом из Китая. Согласно последней информации осведомленных источников, заболевание было выявлено у жителя города Штарнберг.

В Минздраве федеральной земли Бавария уточнили, что в настоящий момент, по данным инфекционного подразделения Task Force Infektiologie при земельном ведомстве по здравоохранению и продовольственной безопасности, человек находится в клинически хорошем состоянии. Его изолировали. За пациентом постоянно наблюдают врачи.

В настоящий момент специалисты устанавливают, с кем в последнее время контактировал зараженный человек.

ЕТ

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