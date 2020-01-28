Количество жертв коронавируса в Китае достигло 106 человек

Общее количество заболевших пневмонией, которую вызвал новый тип коронавируса в Китае, составило 4515 человек. Согласно последней информации осведомленных источников в стране, 106 из них скончались.

В Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР уточнили, что за минувшие сутки специалисты подтвердили 1771 новый случай заболевания и зафиксировали 26 летальных случаев, из которых 24 – в провинции Хубэй, один – на территории Пекина и еще один – в провинции Хайнань.