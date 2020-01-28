Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 106 человек

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 106 человек
врачи в Китае, Li Tao/Xinhua
Общее количество заболевших пневмонией, которую вызвал новый тип коронавируса в Китае, составило 4515 человек. Согласно последней информации осведомленных источников в стране, 106 из них скончались.
 
В Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР уточнили, что за минувшие сутки специалисты подтвердили 1771 новый случай заболевания и зафиксировали 26 летальных случаев, из которых 24 – в провинции Хубэй, один – на территории Пекина и еще один – в провинции Хайнань.
ЕТ

//картина дня

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых»…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…

//новости ан

//новости ан

После видеосвязи во время заседания этической комиссии Единой России, когда все её члены могли задать вопросы главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, сомнений у единороссов…

Появляются видео с места крушения самолета Bombardier E-11A, якобы принадлежащего ВВС США. Движение запрещенной в России организации «Талибан» взяло ответственность…

//новости ан

//новости ан

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой…

//новости ан

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Из-за занесенных дорог, жителям уже не хватает продуктов и воды. И ситуация только…