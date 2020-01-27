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27 января 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Жители Китая в период распространения коронавируса, фото соцсети

Уже более восьмидесяти человек погибло из-за распространение нового коронавируса в Китае. Исследователи обнародовали полный список симптомов, сопровождающих заболевание. А тем временем СМИ Израиля и США разглядели в коронавирусе биологическое оружие.

Новый коронавирус в Китае с каждым днём пугает людей все больше и больше. Помимо того, что множится количество заболевших и умерших, множатся и теории, объясняющие его происхождение. Так, например, западные исследователи связывают появление коронавируса в Ухане с разработкой нового биологического оружия массового поражения. Однако объяснить истинное происхождение заболевания на данный момент весьма сложно. Особенно, учитывая тот факт, что оно распространяется с неимоверной скоростью, а главный источник начинает теряться в формулировке «продовольственный рынок в Ухане». Тем не менее, главной задачей ученых на данный момент является не поиск источника, а борьба с последствиями распространения коронавируса, которые усугубляются с каждым днём. На сегодняшний день учёные выяснили фактически полный список симптомов, которые сопровождают появление вируса в организме человека.

По последним данным от коронавируса из КНР погибло уже около 80-ти человек. При этом инфицированы уже более 2,7 тыс. человек, а под угрозой заражения находятся ещё порядка шести тысяч. Таким образом, можно судить, что количество летальных исходов в ходе распространения инфекции за сутки возросло в полтора раза.

Симптоматика

Буквально недавно китайские СМИ опубликовали материал, в котором подробно описали полную симптоматику, которая сопровождает протекание заболевания. На первый взгляд может показаться, что эти симптомы сопровождают любой вирус, однако, тем не менее, насторожиться следует, на этом настаивают врачи, обнародовавшие список симптомов. Особенно это актуально для жителей КНР, которые непосредственно находятся как раз в регионе распространения коронавируса. Среди симптомов исследователи подчеркивают:

• кашель и жар

• диарею и тошноту

• головную боль

• усталость

• проблемы с нервной и пищеварительной системами

К счастью, для Россиян коронавирус пока не опасен, так как случаев заражения в стране ещё не было зарегистрировано. Однако представители российской медицины призывают граждан к соблюдению личной гигиены, а также напоминают о важности вакцинации.

Дезинфекция улиц в Китае, фото соцсети

Причины возникновения вируса

По неофициальным данным, которые были опубликованы в прессе Израиля и США, новый коронавирус мог быть создан искусственно, в качестве нового вида бактериологического (биологического) оружия. Журналисты в своём исследовании основываются на том, что два года назад, в январе 2018 года, в Ухане был открыт новый институт вирусологии, который по сути стал секретной лабораторией. Этому учреждению был присвоен четвёртый уровень безопасности: всего в мире существует очень малое количество организаций с таким уровнем безопасности. Эти два факта журналисты интерпретировали следующим образом: институт вирусологии стал прикрытием, под которым работали военные разработчики, создавшие новый вирус. Именно этот вирус в ходе возможного стечения обстоятельств вырвался наружу, поразив жителей Уханьской провинции.

Бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам поделился информацией о том, что в основу инициативы создания института вирусологии легли трагические события, унёсшие жизни более 800 человек. Причиной стала эпидемия атипичной пневмонии. По его мнению, тогда собирались построить новый передовой центр изучения вирусов, который будет хранить образцы и искать способы лечения. Было выделено порядка $44 млн. Однако позднее выяснилось, что лаборатория при институте принимала участие в секретной разработке биологического оружия. Стоит ли верить в правдоподобность этой информации – вопрос открытый. Однако, если это действительно военная тайна, правду мы скорее всего не узнаем уже никогда.

Российские туристы в Китае

А, тем временем, российские туроператоры и авиакомпании предпринимают различные попытки создания условий безопасности для россиян. Так, например, была прекращена продажа туров в Китай до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет стабилизирована. Эта мера была реализована после рекомендации Роспотребнадзора, выпущенной 25 января. Также туроператоры приостановили и отправку туристов, успевших купить билеты в КНР. Осуществляется план по массовому вывозу клиентов из страны, охваченной смертельной эпидемией.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин, фото соцсети

На данный момент известно, что в Китае находится около шести тысяч российских туристов. Большая их часть находится на острове Хайнань. На материковой части КНР наших туристов не так много, об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Его слова цитирует ТАСС:

«На материковой части сейчас небольшое количество организованных туристов из России. Все-таки в весенний период поездки на материковую часть более популярны»

Таким образом, остаётся надеяться, что в ближайшее время все российские туристы, попавшие в Китай в период распространения инфекции, вскоре окажутся в безопасности.