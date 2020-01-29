Семь признаков заражения смертельным китайским коронавирусом перечислили врачи

Обозначены симптомы, которые сигнализируют о том, что человек заражен новым смертельно опасным коронавирусом, возникшим некоторое время назад на территории КНР. Данные сигналы организма назвали специалисты в области медицины.
В списке признаков недуга, представленном в публикации, которая размещена на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. кашель с мокротой;
2. повышение температуры тела до высоких значений;
3. проблемы с дыханием;
4. боль за грудиной;
5. сонливость и заторможенность;
6. снижение выделяемой мочи до 500 мл в сутки и менее;
7. дрожание голоса, хрипы.
Ранее медики раскрыли два пути передачи болезни. Также сообщалось, что стало известно место РФ в рейтинге риска занесения вируса.