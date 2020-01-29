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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Семь признаков заражения смертельным китайским коронавирусом перечислили врачи

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Семь признаков заражения смертельным китайским коронавирусом перечислили врачи
Жители Китая, Wang Fei / globallookpress.com

Обозначены симптомы, которые сигнализируют о том, что человек заражен новым смертельно опасным коронавирусом, возникшим некоторое время назад на территории КНР. Данные сигналы организма назвали специалисты в области медицины.

В списке признаков недуга, представленном в публикации, которая размещена на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. кашель с мокротой;

2. повышение температуры тела до высоких значений;

3. проблемы с дыханием;

4. боль за грудиной;

5. сонливость и заторможенность;

6. снижение выделяемой мочи до 500 мл в сутки и менее;

7. дрожание голоса, хрипы.

Ранее медики раскрыли два пути передачи болезни. Также сообщалось, что стало известно место РФ в рейтинге риска занесения вируса.

 

ДЦ

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