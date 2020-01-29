Шесть убивающих поджелудочную железу продуктов питания озвучили медспециалисты

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29 января 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Названы продукты питания, употребление которых убивает здоровье поджелудочной железы и может привести к серьезным недугам. Соответствующей информацией поделились медицинские специалисты.

В списке, оглашенном на видео, которое опубликовано на YouTube-канале «Добрые советы», в частности, фигурируют:

1. газированные напитки;

2. фастфуд и полуфабрикаты;

3. сладости: шоколад и мороженое;

4. кофе;

5. острые специи;

6. алкоголь.

Ранее доктора обозначили симптомы заражения возникшим в Китае коронавирусом, представляющим смертельную опасность для человека. Также сообщалось, что в сети озвучили «золотые правила» профилактики онкологических заболеваний.