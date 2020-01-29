Шесть убивающих поджелудочную железу продуктов питания озвучили медспециалисты

Названы продукты питания, употребление которых убивает здоровье поджелудочной железы и может привести к серьезным недугам. Соответствующей информацией поделились медицинские специалисты.
В списке, оглашенном на видео, которое опубликовано на YouTube-канале «Добрые советы», в частности, фигурируют:
1. газированные напитки;
2. фастфуд и полуфабрикаты;
3. сладости: шоколад и мороженое;
4. кофе;
5. острые специи;
6. алкоголь.
Ранее доктора обозначили симптомы заражения возникшим в Китае коронавирусом, представляющим смертельную опасность для человека. Также сообщалось, что в сети озвучили «золотые правила» профилактики онкологических заболеваний.