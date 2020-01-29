Появляющийся на лице вероятный признак скорой смерти раскрыли исследователи

//Здоровье 13+

29 января 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7mednews.ru

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Глубокие морщины, которые появляются на лбу, могут предвещать скорую смерть человека. К соответствующему выводу в ходе проведенного исследования пришли специалисты, работающие во Франции, говорится в размещенной в интернете заметке.

Как пишет сайт 7mednews.ru, связь между близкой кончиной и наличием складок кожи была выявлена во время многолетнего эксперимента, в котором поучаствовали свыше трех тысяч добровольцев разных возрастов. По мнению ученых, глубокие морщины на лбу могут сигнализировать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Ранее врачи назвали способы профилактики инфаркта. Также сообщалось, что онкологи обозначили первые симптомы рака желудка.