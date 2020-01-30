Пять начальных признаков появления раковой опухоли в пищеводе перечислили врачи

Перечислены ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие об образовании раковой опухоли в пищеводе. Данной информацией поделились некоторое время назад медицинские специалисты.
В списке симптомов недуга, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. возникновение проблем с проглатыванием пищи;
2. появление сложностей с приемом еды всухомятку или наспех;
3. обильное слюноотделение;
4. резкое снижение аппетита;
5. беспричинное похудение.
Ранее медики из КНР рассказали о первых признаках заражения новым коронавирусом. Также сообщалось, что французские ученые обнаружили возможный признак скорой смерти.