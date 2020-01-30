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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Пять начальных признаков появления раковой опухоли в пищеводе перечислили врачи

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять начальных признаков появления раковой опухоли в пищеводе перечислили врачи
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Перечислены ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие об образовании раковой опухоли в пищеводе. Данной информацией поделились некоторое время назад медицинские специалисты.

В списке симптомов недуга, опубликованном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. возникновение проблем с проглатыванием пищи;

2. появление сложностей с приемом еды всухомятку или наспех;

3. обильное слюноотделение;

4. резкое снижение аппетита;

5. беспричинное похудение.

Ранее медики из КНР рассказали о первых признаках заражения новым коронавирусом. Также сообщалось, что французские ученые обнаружили возможный признак скорой смерти.

 

ДЦ

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