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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Четыре доступных для всех способа защиты от рака посоветовал российский онколог

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Четыре доступных для всех способа защиты от рака посоветовал российский онколог
Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Алексей Мокроносов, российский специалист в области онкологии, назвал доступные для всех людей способы защиты от рака. Рекомендации врачи содержатся в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.

По словам Мокроносова, для того, чтобы снизить риск появления злокачественных новообразований, необходимо:

1. перейти на здоровое питание, в частности, следует есть больше овощей и фруктов, пить чистую воду или свежевыжатый натуральный сок;

2. вести активный образ жизни, регулярно гулять на свежем воздухе;

3. отказаться от курения – обычного и пассивного;

4. отказаться от употребления спиртных напитков.

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