Четыре доступных для всех способа защиты от рака посоветовал российский онколог

Алексей Мокроносов, российский специалист в области онкологии, назвал доступные для всех людей способы защиты от рака. Рекомендации врачи содержатся в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.
По словам Мокроносова, для того, чтобы снизить риск появления злокачественных новообразований, необходимо:
1. перейти на здоровое питание, в частности, следует есть больше овощей и фруктов, пить чистую воду или свежевыжатый натуральный сок;
2. вести активный образ жизни, регулярно гулять на свежем воздухе;
3. отказаться от курения – обычного и пассивного;
4. отказаться от употребления спиртных напитков.
Ранее медики раскрыли шесть симптомов «тихой» пневмонии. Кроме того, сообщалось, что специалисты рассказали о первых признаках рака пищевода.