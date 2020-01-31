Озвучены пять игнорируемых людьми признаков скорого инсульта головного мозга

Обозначены пять сигналов организма о скором инсульте головного мозга, которые люди обычно игнорируют. Данные признаки перечислены в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.
В списке симптомов недуга, представленном на канале «Секреты здоровья» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. головная боль, которая не исчезает после приема лекарственных средств;
2. шум в ушах;
3. возникающее в состоянии покоя головокружение;
4. нарушения памяти;
5. онемение конечностей.
Ранее медицинские специалисты назвали первые признаки рака кишечника и сердечный симптом, предупреждающий об угрозе развития онкологии.