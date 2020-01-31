Озвучены пять игнорируемых людьми признаков скорого инсульта головного мозга

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31 января 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены пять сигналов организма о скором инсульте головного мозга, которые люди обычно игнорируют. Данные признаки перечислены в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

В списке симптомов недуга, представленном на канале «Секреты здоровья» в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. головная боль, которая не исчезает после приема лекарственных средств;

2. шум в ушах;

3. возникающее в состоянии покоя головокружение;

4. нарушения памяти;

5. онемение конечностей.

Ранее медицинские специалисты назвали первые признаки рака кишечника и сердечный симптом, предупреждающий об угрозе развития онкологии.