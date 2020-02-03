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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Кардиологи посоветовали лучшую кашу для снижения давления и оздоровления сердца

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Кардиологи посоветовали лучшую кашу для снижения давления и оздоровления сердца
Врач, Jochen Tack / globallookpress.com

Российские специалисты в области кардиологии назвали кашу, которая лучше других снижает артериальное давление и укрепляет сердце. Об этом рассказывается в посте, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» пишет, что доктора рекомендовали употреблять по утрам овсянку, добавляя в нее курагу, грецкие орехи, миндаль и мед. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что данная каша, в частности, снижает уровень «плохого» холестерина, повышает эластичность сосудов и выводит шлаки из организма.

Ранее врачи назвали первые признаки, сигнализирующие о раке желудка. Также сообщалось, что медики рассказали о симптомах, свидетельствующих о развитии такого опасного заболевания, как сахарный диабет.

 

ДЦ

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