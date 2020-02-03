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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три способа не умереть от «зимнего инсульта» подсказали медицинские специалисты

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Три способа не умереть от «зимнего инсульта» подсказали медицинские специалисты
Головная боль у пожилой женщины, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Названы способы избежать смерти от «зимнего инсульта». Соответствующие рекомендации дали некоторое время назад специалисты в области медицины.

Как отмечает один из блогеров, пишущих для «Яндекс. Дзен», вероятность получить инсульт головного мозга зимой повышается на 26-36%. При этом пик смертности от данной болезни приходится на февраль.

По словам врачей, для того, чтобы избежать летального исхода, необходимо:

1. тщательно следить за показателями артериального давления - это касается как гипертоников, так и гипотоников;

2. людям, у которых выявлен диагноз «мерцательная аритмия», нужно контролировать сердечный ритм;

3. следует обращать внимание на возможные случаи резкого ухудшения зрения или слуха с одной стороны, а также на когнитивные нарушения – при обнаружении данных симптомов, которые часто наблюдаются после инсульта, надо обратиться к медикам.

Ранее онкологи обозначили первые признаки рака мозга. Также сообщалось, что доктора рассказали о каше, которая снижает давление.

 

ДЦ

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