Десять главных признаков появления и развития рака раскрыл российский онколог

Андрей Пылев, отечественный врач-онколог, обозначил основные симптомы появления и развития злокачественных новообразований в организме человека. Данные сигналы перечислены в посте, размещенном в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти медицинское обследование нужно, если, в частности, наблюдаются:
1. возникающие ранним утром головные боли, которые не снимаются лекарствами;
2. нарушения координации и речи;
3. болевые ощущения в желудке на фоне тошноты и потери веса;
4. ощущение присутствия инородного предмета в горле;
5. вздутие живота и нарушения стула;
6. сухой кашель без других признаков ОРВИ;
7. появление новых родинок и пигментных пятен, особенно если у них необычные форма и цвет;
8. уплотнения в груди;
9. увеличение лимфоузлов;
10. желтизна кожи и белков глаз.
Ранее медики рассказали о предвестниках инсульта. Кроме того, сообщалось, что доктора назвали явные признаки рака щитовидной железы.