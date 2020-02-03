Десять главных признаков появления и развития рака раскрыл российский онколог

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3 февраля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент в больнице, Jochen Tack / globallookpress.com

Андрей Пылев, отечественный врач-онколог, обозначил основные симптомы появления и развития злокачественных новообразований в организме человека. Данные сигналы перечислены в посте, размещенном в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», пройти медицинское обследование нужно, если, в частности, наблюдаются:

1. возникающие ранним утром головные боли, которые не снимаются лекарствами;

2. нарушения координации и речи;

3. болевые ощущения в желудке на фоне тошноты и потери веса;

4. ощущение присутствия инородного предмета в горле;

5. вздутие живота и нарушения стула;

6. сухой кашель без других признаков ОРВИ;

7. появление новых родинок и пигментных пятен, особенно если у них необычные форма и цвет;

8. уплотнения в груди;

9. увеличение лимфоузлов;

10. желтизна кожи и белков глаз.

Ранее медики рассказали о предвестниках инсульта. Кроме того, сообщалось, что доктора назвали явные признаки рака щитовидной железы.