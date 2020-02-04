Два новых вероятных симптома появления раковой опухоли в легких назвали медики

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4 февраля 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Список признаков, указывающих на риск появления злокачественной опухоли в легких человека, следует пополнить кашлем и одышкой. К соответствующему выводу пришли медицинские специалисты из Эксетерского университета, говорится в материале, размещенном на страницах британской прессы.

Как информирует Daily Mail, исследователи проанализировали истории болезни пациентов с раком легких. Выяснилось, что чаще всего эти люди жаловались на кашель и одышку, отмечается в процитированной публикации.

Ранее врачи назвали продукты питания, которые убивают здоровье человека. Также сообщалось, что доктора подсказали простой способ предотвратить рак желудка и кишечника.