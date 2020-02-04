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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Восемь главных признаков «тихого инсульта» головного мозга раскрыли специалисты

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Восемь главных признаков «тихого инсульта» головного мозга раскрыли специалисты
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Обозначены основные симптомы «тихого инсульта» головного мозга. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.

Список признаков недуга, появившийся на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, включает в себя:

1. колющую боль в мышцах в определенной зоне;

2. проблемы с дыханием;

3. нарушения координации движения;

4. резкое ослабление зрения;

5. приступы мигрени;

6. возникновение трудностей с речью;

7. чувство общей слабости;

8. неестественную потливость тела.

Ранее кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта. Также сообщалось, что исследователи обнаружили два новых возможных симптома рака легких.

 

ДЦ

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