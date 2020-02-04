Восемь главных признаков «тихого инсульта» головного мозга раскрыли специалисты

Обозначены основные симптомы «тихого инсульта» головного мозга. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад специалисты в области здравоохранения.
Список признаков недуга, появившийся на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», в частности, включает в себя:
1. колющую боль в мышцах в определенной зоне;
2. проблемы с дыханием;
3. нарушения координации движения;
4. резкое ослабление зрения;
5. приступы мигрени;
6. возникновение трудностей с речью;
7. чувство общей слабости;
8. неестественную потливость тела.
Ранее кардиологи рассказали о способах профилактики инфаркта. Также сообщалось, что исследователи обнаружили два новых возможных симптома рака легких.