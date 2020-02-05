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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Список способных привести к раку привычек огласил главный онколог Минздрава РФ

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Список способных привести к раку привычек огласил главный онколог Минздрава РФ
Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Андрей Каприн, главный онколог министерства здравоохранения Российской Федерации, назвал факторы, способные привести к возникновению злокачественных новообразований в организме человека. Данной теме посвящен материл, размещенный на страницах СМИ.

По словам специалиста, онкозаболевания провоцируют следующие привычки:

1. курение – они в тридцать раз повышает риск развития рака легкого и мочевого пузыря;

2. неумеренное употребление спиртных напитков – может привести к появлению опухолей печени, молочной и поджелудочной желез;

3. любовь к красному мясу.

Ранее медики перечислили симптомы, которые могут сигнализировать о раке гортани. Также сообщалось, что специалисты рассказали о вредных пристрастиях, которые убивают здоровье людей с гипертонией.

 

ДЦ

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