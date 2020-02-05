Список способных привести к раку привычек огласил главный онколог Минздрава РФ

Андрей Каприн, главный онколог министерства здравоохранения Российской Федерации, назвал факторы, способные привести к возникновению злокачественных новообразований в организме человека. Данной теме посвящен материл, размещенный на страницах СМИ.
По словам специалиста, онкозаболевания провоцируют следующие привычки:
1. курение – они в тридцать раз повышает риск развития рака легкого и мочевого пузыря;
2. неумеренное употребление спиртных напитков – может привести к появлению опухолей печени, молочной и поджелудочной желез;
3. любовь к красному мясу.
Ранее медики перечислили симптомы, которые могут сигнализировать о раке гортани. Также сообщалось, что специалисты рассказали о вредных пристрастиях, которые убивают здоровье людей с гипертонией.