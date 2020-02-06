Пять простых способов снизить давление без лекарств подсказали кардиологи из США

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6 февраля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MedikForum.ru

Врач измеряет артериальное давление пациенту, David Oxberry / globallookpress.com

Работающие в Соединенных Штатах специалисты в области кардиологии посоветовали гипертоникам простые способы нормализации артериального давления без приема лекарственных средств. Данной теме посвящена публикация, размешенная в отечественном сегменте интернета.

Как пишет MedikForum.ru, доктора рекомендовали:

1. свести к минимуму употребление соли;

2. есть бананы и другие продукты растительного происхождения с калием;

3. пить каркаде;

4. добавить в рацион соевые продукты;

5. практиковать медленное дыхание.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, следует в обязательном порядке проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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