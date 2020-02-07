Десять предвестников появления раковой опухоли в организме перечислили онкологи

//Здоровье 13+

7 февраля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены сигналы человеческого организма, предвещающие появление злокачественного новообразования. Информацию по данному вопросу озвучили некоторое время назад специалисты в области онкологии.

Канал «Домашний доктор» в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что насторожиться надо, если наблюдаются:

1. постоянное вздутие живота после приема пищи;

2. кровавые выделения;

3. постоянные болевые ощущения в спине у мужчин;

4. уплотнения в яичках;

5. долгий затяжной кашель без других признаков простуды;

6. проблемы с мочеиспусканием;

7. необъяснимое резкое похудение;

8. уплотнения в молочной железе;

9. продолжительное воспаление лимфоузлов;

10. хроническая, увеличивающаяся с каждым днем усталость.

Ранее медики назвали продукты, которые снижают артериальное давление. Также врачи подсказали, как заподозрить у себя рак без обследований.