Десять предвестников появления раковой опухоли в организме перечислили онкологи

Обозначены сигналы человеческого организма, предвещающие появление злокачественного новообразования. Информацию по данному вопросу озвучили некоторое время назад специалисты в области онкологии.
Канал «Домашний доктор» в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что насторожиться надо, если наблюдаются:
1. постоянное вздутие живота после приема пищи;
2. кровавые выделения;
3. постоянные болевые ощущения в спине у мужчин;
4. уплотнения в яичках;
5. долгий затяжной кашель без других признаков простуды;
6. проблемы с мочеиспусканием;
7. необъяснимое резкое похудение;
8. уплотнения в молочной железе;
9. продолжительное воспаление лимфоузлов;
10. хроническая, увеличивающаяся с каждым днем усталость.
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