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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Явный симптом заражения китайским коронавирусом назвал ведущий пульмонолог РФ

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Российская газета»

Явный симптом заражения китайским коронавирусом назвал ведущий пульмонолог РФ
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Александр Чучалин, ведущий специалист в области пульмонологии в России, обозначил явный признак заражения смертельным китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах СМИ.

Как пишет «Российская газета», медик отметил, что поводом для беспокойства должна стать нарастающая одышка.

Чучалин также высказался по поводу лечения нового коронавируса. По словам пульмонолога, специфического препарата, который бы действовал на 2019-nCoV, в настоящий момент не существует.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект предсказал заражение коронавирусом трети населения Земли.

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ДЦ

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